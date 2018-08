Fermeture temporaire du chemin de Touraine et du chemin de la Belle-Rivière à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que la poursuite des travaux de stabilisation et de reconstruction du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine à Boucherville et à Sainte-Julie entraînera des fermetures complètes temporaires dans trois secteurs à Sainte-Julie.

Entraves et gestion de la circulation

Du samedi 25 août à 5 h au vendredi 31 août (poursuite de la fermeture actuelle)

Fermeture complète, en tout temps, du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine, entre la route 229 (montée Sainte-Julie) et le chemin du Fer-à-Cheval. Détour par la route 229 (montée de Sainte-Julie) et le chemin du Fer-à-Cheval.

Du vendredi 31 août au mardi 11 septembre à 23 h 59

Fermeture complète, en tout temps, du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Auger. Détour par le chemin du Fer-à-Cheval, la route 229, la rue Principale et la rue du Cardinal.

Du mardi 4 septembre à 7 h au vendredi 14 septembre à 23 h 59

Fermeture complète, en tout temps, du chemin de la Belle-Rivière, entre l’autoroute 30 et la route 229 (montée Sainte-Julie). Détour la route 229 (montée Sainte-Julie) et le chemin Michael-Faraday/rue De Lorraine.

Des signaleurs seront présents de 7 h à 19 h durant les jours de semaine.

L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps durant ces fermetures complètes.

Ce changement temporaire à la gestion de la circulation est nécessaire en raison de travaux plus importants qu’anticipés au niveau de la fondation de la chaussée. Rappelons que ce chantier amorcé au début du mois de juillet se poursuivra jusqu’en septembre.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.