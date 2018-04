Fermeture partielle de l’autoroute 20 à Boucherville et fermeture de la route 132/autoroute 20 à Longueuil

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route de la fermeture partielle de l’autoroute 20 à Boucherville ainsi que de le route 132/autoroute 20 et de bretelles dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 20/25 et de la route 132, à Longueuil.

Entrave à la circulation le jeudi 19 avril de 22 h au lendemain à 5 h

· Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 20 en direction est, entre la bretelle de sortie n° 92 (Boulevard de Mortagne) et la bretelle d’entrée du boulevard de Mortagne vers l’autoroute 20 en direction est;

· Fermeture d’une voie sur trois de la route 132/autoroute 20 en direction est, à la hauteur du boulevard Jean-Paul-Vincent;

· Fermeture complète de la bretelle de sortie n° 89-E (Québec/Sorel-Tracy/Boulevard Marie-Victorin) en provenance de l’autoroute 20/route 132 en direction est;

· Fermeture complète de la bretelle de sortie n° 89-N (Pont-tunnel L.-H.-La Fontaine/Montréal) en provenance de l’autoroute 20/route 132 en direction est.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Pour tous les détails et les mises à jour, nous vous invitons à consulter le Québec 511.

