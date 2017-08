La fermeture du guichet automatique dans le Domaine des Hauts-Bois provoque du mécontentement à Sainte-Julie.

La Caisse Desjardins du Grand-Coteau a fermé son guichet automatique du Domaine des Hauts-Bois, situé en face des Résidences Soleil, le 14 août dernier; une situation que déplore tout particulièrement un groupe de citoyens du secteur.

La décision a été prise à la fin du printemps de cette année par le conseil d’administration de la Caisse du Grand-Coteau, et une lettre a été envoyée il y a quelques semaines aux sociétaires afin de les en avertir et d’expliquer les raisons de ce choix. Cette situation a fait réagir certains citoyens qui ont constitué un comité qui a par la suite demandé à rencontrer la direction de la Caisse Desjardins, ce qui a été fait le 17 août dernier.

Le président du conseil d’administration, André Desjardins, et le vice-président, André Cataford, ont donc rencontré à ce sujet Jacquelin Beaulieu, Yves Massicotte, Nicole Tétreau et Léon Thériault, ceux-ci ajoutant que plusieurs autres citoyens auraient bien voulu être présents, mais qu’ils ne le pouvaient pas étant donné qu’ils travaillent le jour.

« C’est une autre coupe de service pour les citoyens du Domaine des Hauts-Bois, a rappelé pour sa part Nicole Tétreau quelques jours après la rencontre. On nous a enlevé les services postaux complets et le magasin de la Société des alcools, et voilà qu’on nous prive du guichet. »

Léon Thériault a fait écho à ses propos en rappelant que nombre d’aînés n’ont pas de voiture et qu’il devient plus difficile pour eux d’aller de l’autre côté de l’autoroute. Il ajoute que la situation est une contrainte de plus pour les jeunes familles de traverser le viaduc aux heures de pointe.

Une entente?

Du côté de la Caisse Desjardins, on leur a rappelé notamment que cette décision a été prise par le conseil d’administration, car le bail du local commercial venait à échéance et le guichet automatique était en fin de vie utile, alors qu’il aurait fallu débourser près de 100 000 $ pour faire l’acquisition d’un nouveau modèle. Cette option a été rejetée, car on enregistre une baisse de l’achalandage au guichet du Domaine des Hauts-Bois depuis trois ans, entre autres parce que les gens utilisent de plus en plus les services par Internet et que leurs habitudes bancaires se modifient et se multiplient.

Le comité de citoyens a alors proposé d’offrir aux gens du côté sud de Sainte-Julie de pouvoir partager, par le biais d’une entente en frais partagés avec la Banque de Montréal, pour l’utilisation du guichet automatique situé sur le boulevard des Hauts-Bois.

La directrice générale de la Caisse du Grand-Coteau, Josée Simard, en remplacement du président, André Desjardins, présentement à l’extérieur du pays, a expliqué que cette solution ne pouvait être envisagée. « C’est impossible, la Banque de Montréal et la Caisse sont des concurrents alors une telle entente ne peut se faire. »

« En plus des lettres envoyées aux membres, nous procédons encore aujourd’hui à des appels pour connaître leur opinion et expliquer la situation et je peux dire que moins de 10 personnes se disent insatisfaites. Il y a de la déception, c’est certain, mais beaucoup comprennent la décision. Je dois ajouter que nous avons aussi proposé de payer le taxi dans certains cas. Nous avons opté pour des solutions personnalisées », a précisé Mme Simard.