Fermeture de l’autoroute 20 à Mont-Saint-Hilaire et de l’autoroute 30 à Saint-Constant

En raison de l’intensité des précipitations en cours dans la région métropolitaine de Montréal, les conditions routières sont difficiles sur la plupart des routes de la Rive-Sud de Montréal. Le Ministère recommande aux usagers de la route d’adapter leur conduite aux conditions routières, de retarder leurs déplacements si possible et de consulter Québec 511 avant de prendre la route.

L’autoroute 20 en direction ouest est présentement fermée pour une durée indéterminée dans les secteurs de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil. Les usagers de la route sont priés d’emprunter la route 116 et de revenir sur l’autoroute 20 en direction ouest par la route 223 229 (rue Bernard-Pilon).

L’autoroute 30 est aussi fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée dans le secteur de Saint-Constant. Le détour s’effectue par la route 132.

Le Ministère recommande aux usagers de la route la plus grande prudence avant de prendre la route.