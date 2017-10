Fermeture complète d’une partie de la 132 pour une durée indéterminée à Contrecoeur

Crédit photo : MTQ

Certains travaux entrepris par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec s’échelonnent parfois sur une période de temps plus longue que prévue et c’est le cas pour la réfection d’un ponceau de la route 132 situé à environ 300 mètres à l’ouest de la rue de la Pinière à Contrecœur.

Le ministère indique que la fermeture complète de la route 132 se poursuivra pour une durée indéterminée étant donné que le chantier est ralenti par un problème de soulèvement de sol. Ce phénomène appelé « boulance » (glissement de terrain dû à un écoulement d’eau) est très difficile à détecter avant les travaux d’excavation, ce qui retarde la poursuite du chantier.

Rappelons que, quelques jours auparavant, le MTQ avait prévenu que la fermeture complète de la route 132 devait se poursuivre jusqu’au 26 octobre prochain en raison de contraintes opérationnelles, c’est-à-dire des travaux d’excavation plus profonds qu’anticipés sous la nappe phréatique qui nécessitent ce prolongement d’entrave. Cette fois, les ouvriers sont aux prises avec un problème de soulèvement de sol.

Soulignons que, pendant cette fermeture, les usagers de la route doivent emprunter la montée Saint-Roch, l’autoroute 30 et le chemin du Golf pour contourner les travaux. La circulation locale est toutefois possible de part et d’autre de la zone entravée.

Le ministère, qui regrette la situation, informera la population de l’évolution du chantier et remercie les usagers de la route et ses partenaires de leur compréhension pendant la durée de ces travaux.