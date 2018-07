Fermeture complète du chemin de la Belle-Rivière du 25 au 28 juillet

Reconstruction du chemin de Touraine/chemin de la Belle-Rivière et remplacement de ponceaux, à Boucherville et à Sainte-Julie

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que, dans le cadre des travaux d’asphaltage et de remplacement de ponceaux sur le chemin de Touraine/chemin de la Belle-Rivière, à Boucherville et à Sainte-Julie, des fermetures complètes de nuit du chemin de la Belle-Rivière sont à prévoir du 25 au 28 juillet. Les entraves permettront de remplacer deux ponceaux.

Gestion de la circulation du 25 au 28 juillet

• Fermeture complète du chemin de la Belle-Rivière entre l’autoroute 30 et la montée Sainte-Julie (route 229), à Sainte-Julie

o Mercredi 25 juillet de 20 h au lendemain à 5 h

o Jeudi 26 juillet de 21 h 30 au lendemain à 5 h

o Vendredi 27 juillet de 21 h 30 au lendemain à 7 h

o Samedi 28 juillet de 21 h 30 et le lendemain à 9 h

Un détour balisé invitera les usagers à emprunter la route 229 (montée Sainte-Julie) et le chemin Michael-Faraday/rue De Lorraine.

La circulation locale sera permise, offrant ainsi aux résidants du secteur touché un accès à leur domicile.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.