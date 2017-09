Fermeture complète de nuit de l’autoroute 20 du dimanche 10 septembre à 22 h au lendemain à 5 h

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation au viaduc de Mortagne entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est, à Boucherville dans la nuit du 10 au 11 septembre.

Le dimanche 10 septembre à 22 h au lendemain à 5 h:

Fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est entre la sortie no 92 (boulevard de Mortagne) et la sortie no 95 (boulevard de Montarville);

Ce qui implique la fermeture de la bretelle d’entrée du boulevard de Mortagne vers l’autoroute 20 en direction est dès 21 h 30.

Un chemin de détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

(Source : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports)