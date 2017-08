Une fenêtre sur le travail des artistes longueuillois au parc Michel-Chartrand

Les utilisateurs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, ont remarqué depuis peu la présence de panneaux de grandes dimensions sur lesquels sont reproduites des oeuvres d’artistes professionnels locaux dans le secteur des trois lacs. Chaque côté de ces structures proposent des images différentes. L’installation de ces oeuvres relève d’une initiative du Conseil des arts de Longueuil en collaboration avec la Ville de Longueuil. Le projet s’inscrit dans l’entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications.

Le Conseil des arts a sélectionné 16 artistes issus des disciplines des arts visuels, des métiers d’art, de la littérature et des arts de la scène pour illustrer la culture et le travail des créateurs et artisans locaux sur huit grands panneaux. Y figurent des oeuvres des photographes Bertrand Carrière, Martin Désilets et Michel Lamothe, des artistes en arts visuels Dominique Paul, Anne Ashton, Cara Déry, Yechel Gagnon et Cozic, de leurs collègues en métiers d’art Viatour-Berthiaume et Carole Pilon, des créateurs en littérature Gilles Jobidon, Sylvie Desrosiers et Jennifer Tremblay et des artistes en arts de la scène Jocelyn Blanchard, Sylvie Gosselin de même que le clown Chocolat et sa complice Nicoletta, incarnés par Rodrigue Tremblay et Nicolette Hazewinkle.

Les panneaux présentant le travail de ces artistes demeureront en place au parc Michel-Chartrand jusqu’à l’été 2018.