Les femmes sont invitées à prendre plus de place en politique municipale

Crédit photo : iStock

L’automne approche et celui-ci sera marqué par les élections municipales à travers les quelque 1100 municipalités aux quatre coins de la province, dont celles de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Il est important dans ce contexte de souligner qu’actuellement, plus de 20 % des maires et près de 30 % des conseillers municipaux au Québec sont des femmes. Dans les deux tiers des conseils municipaux, les femmes sont minoritaires, voire absentes.

Afin d’inciter davantage de femmes à se lancer en politique municipale, la vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, a récemment nommé Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil, comme ambassadrice du volet féminin de la campagne « Présentez-vous du gouvernement du Québec ».

« Les femmes représentent la moitié de la population québécoise et contribuent au développement et à l’avancement du Québec. Elles doivent davantage prendre part aux décisions de gouvernance de notre société. Le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes est plus qu’un simple enjeu de représentation; c’est une question de santé démocratique. Maintenant, avec la décentralisation des pouvoirs à laquelle le gouvernement du Québec a procédé, les municipalités ont plus que jamais la capacité de faire changer les choses », a fait valoir Mme Thériault.

Complémentarité des talents

« Le monde municipal est un milieu dynamique où les défis sont nombreux. J’ai la conviction profonde qu’en misant sur la complémentarité de nos talents, nous sommes plus forts et qu’en travaillant ensemble, nous réussirons à construire des milieux de vie équitables, plus humains et plus affirmés. J’encourage toutes les femmes à continuer de prendre leur place dans les instances décisionnelles. C’est toute notre société qui en bénéficiera », a pour sa part déclaré Mme St-Hilaire.

« Le Québec a tout intérêt à profiter du talent des femmes dans le cadre de la démocratie municipale. Les Québécoises doivent prendre part aux décisions de notre société. Je suis convaincue qu’une plus grande présence des femmes au sein des instances municipales permettra une meilleure prise en compte des réalités et des besoins diversifiés de la population. C’est collectivement que nous atteindrons l’égalité entre les femmes et les hommes », a renchéri la ministre responsable de la Condition féminine.

Il est intéressant de noter à ce sujet que les femmes sont de plus en plus nombreuses à se porter candidates aux élections municipales et à se faire élire. Par rapport aux élections générales de 2009, une progression de 12,4 % chez les candidates et de 8,7 % chez les élues a été observée en 2013. Les mairesses constituent actuellement 17,3 % des élus alors que les conseillères représentent 32 % des élus.

Il est à noter en terminant que divers outils d’accompagnement à l’intention des futures candidates (guides, calendrier d’activités, liens utiles, information sur la place des femmes dans les instances municipales) sont disponibles sur le site Web « Présentez-vous » (presentezvous.gouv.qc.ca) et sur le site du Secrétariat à la condition féminine (scf.gouv.qc.ca).