Félix Bouchard; un jeune golfeur sur le circuit de la PGA

Félix Bouchard, un jeune golfeur âgé de 14 ans de Saint-Amable, s’envolera en janvier prochain vers West Palm Beach, en Floride, afin de prendra part à la Classique Honda junior. Il jouera sur le circuit de la PGA aux côtés des meilleurs golfeurs âgés de moins de 14 ans.

Félix est mordu du golf. Il a commencé à frapper ses premières petites balles blanches à l’âge de 6 ans alors que son père l’amenait souvent dans un champ de pratique à Saint-Hubert. « J’aimais ça et je voulais toujours y retourner», dit-il. Son grand-père l’a ainsi inscrit à des cours de golf au Club de la Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie.

À l’âge de 9 ans, Félix a commencé à évoluer sur le circuit des compétitions. L’été dernier, il est arrivé deuxième au championnat provincial bantam. Il a également gagné la médaille d’or au championnat Future Links, en Ontario, et une médaille d’or lors d’une compétition régionale tenue à Boucherville.

Félix est inscrit en Sport-études au programme golf à l’école secondaire De Mortagne. Il est en deuxième secondaire. Il fait partie des 28 meilleurs golfeurs âgés de 13 à 17 ans au Québec, ce qui lui a récemment valu la chance de mériter une bourse de 2 000$. Elle lui a été décernée dans le cadre du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Ce soutien financier est non seulement une façon de l’encourager à se dépasser au golf, mais également dans ses études.

Félix a de l’ambition. « J’aimerais terminer dans le top 23 au championnat provincial de 2018, ce qui me permettrais de me qualifier pour les championnats canadiens.» Et plus tard, il rêve de devenir un golfeur professionnel et d’évoluer sur le circuit de la PGA. Présentement, Félix qui dit adorer la compétition, maintient une moyenne de 75.