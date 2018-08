Félicitations Amavélo à Saint-Amable!

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs citoyens de Saint-Amable se regroupent afin de pratiquer les joies du cyclisme et ils arborent les couleurs d’Amavélo, un regroupement amical qui participe notamment à plusieurs activités à titre de bénévoles telles que le Triathlon de Saint-Amable. Il est à noter que plusieurs sorties sont à l’horaire de l’organisme, habituellement les mercredis.

Pour marquer la fin de la saison, le Défi Amavélo a été organisé et il s’est tenu les 18 et 19 aout derniers, alors que 245 km ont été parcourus. Le jour 1 : de Saint-Amable à Sainte-Hélène-de-Bagot, en passant par plusieurs municipalités. Le jour 2 : retour au bercail, en modifiant quelque peu le parcours.

Cette année Dame Nature était au rendez-vous alors que la température était parfaite ! Merci aux bénévoles, sans qui le Défi n’aurait pu avoir lieu. Merci et félicitations aussi aux participants.

Le plus grand des MERCIS aux organisateurs qui passent beaucoup de temps pour prévoir une activité où tous pourront avoir du plaisir.