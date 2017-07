Félicitations à nos athlètes Julivilloises en nage synchronisée

Crédit photo : Courtoisie

Les nageuses Julivilloises des clubs de nage synchronisée Aqua-Rythme Saint-Bruno ainsi que Brossard Synchro terminent leur saison en beauté en récoltant plusieurs médailles lors des compétitions provinciales.

Lors de la Coupe du Président, qui se tenait à Drummondville les 20-21-22 mai derniers, dans la catégorie 12 ans et moins, l’équipe de Mariska Lacey, une jeune Julivilloise du club Brossard Synchro, a réussi à décrocher la deuxième place grâce à une brillante prestation.

Sa sœur aînée, Janel Lacey s’est particulièrement illustrée en remportant la médaille d’argent, dans la catégorie Défi 13-15 ans de la compétition des Jeux de Synchro Québec tenue à Brossard le 27 et 28 mai où prenaient part trente-trois équipes provenant des quatre coins de la province.

Les nageuses de Sainte-Julie, Adélia Clerc, Camille Ménard ainsi que Marilou Van Melle du Club Aqua-Rythme de St-Bruno ont offert, en équipe, une solide performance lors de cette même compétition. L’équipe dont elles font partie est montée sur la plus haute marche du podium en terminant en 1ère position.

Félicitations à nos athlètes Julivilloises !