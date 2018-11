Faites partie de l’équipe des Guignoleux le 25 novembre prochain à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Voici ce que vous propose le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable(CEBSA) : le 25 novembre prochain, présentez-vous à l’hôtel de ville pour 9h, du café et des viennoiseries vous seront servis.

Les équipes seront formées et les consignes vous seront données pour un départ sur les routes pour 10h.

Les personnes qui auront participé à la Guignolée en parcourant les rues seront conviées au CEBSA pour y prendre un repas spaghetti offert gratuitement pour les remercier de leur participation.

L’argent et les denrées non périssables collectés serviront à confectionner les paniers de Noël remis aux plus démunis de notre communauté.

En famille ou entre amis, la Guignolée vous offre de partager les valeurs de paix, de solidarité et de générosité du temps des Fêtes et de vous impliquer pour votre communauté.

Merci à l’avance pour votre implication !

Pour plus d’information, communiquez avec le CEBSA au 450 649-0604 ou à info@cebsa.org