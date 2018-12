Faites emballer vos cadeaux de Noël au profit du CABB!

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les citoyens à faire emballer leurs cadeaux de Noël à son kiosque temporaire situé dans l’allée centrale des Promenades Montarville (1001, boul. De Montarville à Boucherville).

De nombreux bénévoles se succéderont jusqu’au lundi 24 décembre aux heures d’affluence afin d’emballer les cadeaux achetés ou non dans ce centre commercial. Tous les profits seront versés au CABB.

Au cœur de la communauté depuis presque 40 ans, le CABB est un organisme communautaire. Son financement est tributaire de subventions et de dons du public.

Une autre façon de faire la différence

Quelques bénévoles supplémentaires sont requis pour couvrir l’ensemble des plages horaires de l’activité d’emballage de cadeaux. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en cliquant sur l’onglet «Possibilités de bénévolat pour tous» sur la page d’accueil du site Internet du CABB. Il suffit ensuite de remplir le formulaire électronique associé au bouton JE M’INSCRIS! Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 450 655-9081, poste 232.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

Source: Communiqué de presse CABB