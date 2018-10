Faire voler un cerf-volant pour promouvoir la paix mondiale et la protection de l’environnement

Crédit photo : Courtoisie

Un petit geste en apparence tout simple peut nous remplir de joie et, surtout, avoir une portée qui parfois nous dépasse. C’est le cas de l’événement « Un ciel, un monde » puisqu’à Varennes, comme un peu partout à travers la planète, le ciel se remplira de cerfs-volants afin de promouvoir la paix mondiale et la protection de l’environnement.

« Partout dans le monde, des milliers de gens poseront un geste de solidarité universel en participant aux vols en masse de cerfs-volants. Faire voler un cerf-volant devient un geste significatif suggérant son accord aux sentiments de paix, d’harmonie et au droit de chacun au bien-être et à la joie humaine. La diversité culturelle internationale témoigne de la tolérance entre les peuples, tandis que le vent, élément naturel, atteste de l’importance d’un environnement sain pour tous », explique l’organisateur de l’événement annuel, Michel Gagnon, de la boutique Coriolis.

Il précise qu’il s’est associé au Groupe SL, une entreprise informatique de Varennes, pour rendre l’événement encore plus accueillant et spectaculaire les 13 et 14 octobre prochains, de 10 h à 16 h. Toutes les démonstrations et ateliers seront gratuits et le public de tout âge est invité à participer à cette immense fête colorée.

Le samedi, les activités débuteront dès 10 h à la boutique Coriolis (199 C, chemin du Petit-Bois) avec des ateliers de fabrication de cerf-volant pour enfant, une exposition et la projection d’un film. En parallèle, l’école de cerf-volant Coriolis offrira des initiations au vol acrobatique au parc de la Commune jusqu’à 16 h. En soirée, il y aura une nouveauté au programme, soit une démonstration participative de vol de cerfs-volants à l’intérieur au gymnase de l’école secondaire le Carrefour de 19 h à 22 h.

Finalement, le dimanche 14 octobre, de 10 h à 16 h, la population est invitée au parc de la Commune pour signer le cerf-volant pétition pour les droits de la personne d’Amnistie internationale. Les gens pourront aussi en faire voler un en signe de solidarité et inscrire au registre à l’échelle planétaire le plus grand nombre de cerfs-volants en vol en simultané. Des cerfs-volants seront disponibles pour ceux qui n’en ont pas.

Il est à noter que l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

PROGRAMMATION

Samedi 13 octobre 10 h à 16 h

À la boutique Coriolis

– Atelier de fabrication de cerf-volant pour enfants

– Exposition de cerfs-volants d’artistes

– Présentation film: Bilder Fur Den Himmel Drachenfest in Japan

Au parc de la Commune de 10 h à 16 h

– Essais acrobatiques pour tous (2 et 4 lignes)

– Traction école Coriolis

Samedi soir : vol intérieur au gymnase de l’école secondaire le Carrefour à Varennes de 19 h à 22 h

Des cerfs-volants seront prêtés sur place. Une présentation spéciale aura lieu vers 20 h 30 (Entrée libre)

Dimanche 14 octobre de 10 h à 16 h au parc de la Commune

– Prêt de cerfs-volants pour tous

– Monofils (plus de 60 cerfs-volants disponibles)

– Boutique Coriolis

– Spectacle de cerf-volant acrobatique

– Kiosque d’information du COVABAR

– Kiosque Volt Voiture électrique

À 14 heures: allocutions, dont celle de Xavier Barsalou Duval, député fédéral de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

Un ciel, un monde (« One Sky, One World ») est né en 1985 des tentatives d’accord sur le désarmement nucléaire entre la Russie et les États-Unis. À la suite de l’échec de ces négociations, les peuples à travers le monde participent à cet événement rassembleur le deuxième dimanche du mois d’octobre. Les valeurs, telles que l’espoir, la tolérance, la joie et la paix, sont véhiculées par le vol simultané de milliers de cerfs-volants dans un même ciel autour de la Terre. (Mention de source : Coriolis)