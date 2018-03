Toujours soucieuse de contribuer au bien-être des aînés, la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît relance deux programmes et en initie un nouveau. D’abord le programme Ainé-Avisé, une initiative qui avait été mise en place en 2010, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de- Montréal.

Ce programme qui est offert gratuitement à tous les aînés de la région Rive-Sud-Suroit, vise particulièrement à sensibiliser, informer, prévenir et orienter les aînés victimes ou témoins de maltraitance, fraude ou intimidation. Ces séances sont animées par un bénévole et un professionnel (un policier dans la majorité des cas) et on y présente trois capsules vidéo de cas types, pour ensuite favoriser les échanges avec les participants dans une ambiance conviviale et de respect.

Aussi, le Programme PAIR est toujours disponible pour les aînés de 60 ans et plus, vivant seul et désirant s’inscrire à un système d’appel automatisé pour vérifier leur bon état de santé dans leur lieu de résidence. Ce service gratuit assure une tranquillité d’esprit à l’abonné et ses proches. Si vous demeurez dans la région de St-Jean-sur-Richelieu, il suffit d’appeler le bureau régional de la Fadoq Rive-Sud-Suroît pour vous informer. Sinon, appelez le numéro général pour vérifier qui assure le programme dans votre région : 1 877 997-7247.

Nouveauté, le Programme « Dans la peau d’un ainé »

Il s’agit d’un programme de sensibilisation aux impacts du vieillissement humain. Au cours d’une séance, les participants vivent des expériences qui simulent la réalité d’une personne vieillissante et les contraintes et défis qu’ils doivent parfois surmonter au quotidien. Les exercices touchent la vision, l’audition, la mobilité, l’agilité, la cognition et les deuils. Au moyen de différents outils, on simulera le glaucome, l’arthrite, la perte d’audition, par exemple pour que les participants connaissent un instant, la réalité d’une personne qui le vit au quotidien. Ce programme est disponible à tout organisme, école, entreprise dont les employés, les membres, les bénévoles, côtoient des aînés aux prises avec de telles conditions. Ce programme est aussi offert gratuitement mais pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles pour présenter ces séances.

Si vous désirez recevoir la visite de nos animateurs dans le cadre d’un Aîné-Avisé ou Dans la peau d’un aîné, vous n’avez qu’à nous contacter au bureau régional de la FADOQ au 450 347-0910

(Source : FADOQ Région Rive-Sud-Suroît)