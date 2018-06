Exposition Visages humoristiques à l’Espace A de la bibliothèque municipale à compter du 18 juin

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter la nouvelle exposition de l’Espace A intitulée Visages humoristiques qui se déroulera du 18 juin au 26 août.

Inspirés par les œuvres de l’illustrateur Berni Valenta, les élèves de 2e secondaire du programme sport-études de l’école secondaire De Mortagne, ont été invités à créer des visages amusants sur des cartons bruns à l’aide de crayons à l’encre noire et de peinture acrylique. Limités au noir, blanc et rouge, les jeunes devaient exploiter la superposition et la texture pour réaliser le projet.

Du joueur de football au hippie, en passant par le portrait de Donald Trump, les jeunes ont imaginé toutes sortes de personnages plus farfelus les uns que les autres.

Découvrez le résultat de cette séance de création hors du commun en visitant cette exposition de dessins originaux.

À propos de l’Espace A

Inaugurée en janvier 2014, la galerie Espace A fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus. Grâce à son espace modulable, cette galerie s’adapte à toute forme de créations. Elle se veut un reflet de l’imaginaire débordant des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur communauté!

Espace A

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – secteur Ados

501, chemin du Lac

Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

(Source : Ville de Boucherville)