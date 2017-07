Exposition sur la vie de Sainte-Marguerite-d’Youville à la salle paroissiale Sainte-Famille

Canonisée par le pape Jean-Paul II en 1990, Sainte-Marguerite-d’Youville a été l’arrière petite-fille de Pierre Boucher, fondateur de Boucherville. En cette année du 350e anniversaire de fondation de la ville, la Corporation des fêtes 2017 présente une exposition sur cette femme remarquable jusqu’au 1er septembre à la salle paroissiale Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville. La maison mère des Soeurs-Grises-de-Montréal a prêté 24 illustrations produites durant les années ’50 qui racontent les moments clés de la vie de la fondatrice de cette congrégation religieuse.

Les tableaux, accompagnés de vignettes descriptives, proposent des scènes de la vie de cette femme charitable, née à Varennes en 1701 et décédée en 1771. Les faits représentés vont de son passage comme jeune fille chez les Ursulines à son mariage avec le sieur François-Madeleine d’Youville et relatent ses multiples actions humanitaires auprès des malades et des miséreux. Au cours de sa vie, elle dirigea notamment l’Hôpital Général de Montréal. C’est la première fois que les Soeurs-Grises prêtent ces tableaux pour une exposition.

Pour l’occasion, la salle paroissiale Sainte-Famille sera accessible aux heures suivantes : le lundi, de 13 h 15 à 17 h; le mardi au vendredi, de 10 h à 16 h 45 et le dimanche, de 13 h 15 à 16 h 45. À noter que la visite est gratuite.

Par ailleurs, le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, à Varennes, tient aussi une nouvelle exposition cet été. Informations : 450-652-2441.