Exposition sur les moyens de transport d’hier à aujourd’hui

Présentée jusqu’au 3 avril à la bibliothèque municipale de Boucherville

L’évolution des moyens de transport depuis la période des premières nations à aujourd’hui fait l’objet d’une nouvelle exposition à la bibliothèque municipale de Boucherville. Cette activité s’inscrit dans le programme des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville. Constituée de neuf tableaux illustrés de photos, cette présentation à saveur éducative met en scène l’évolution des modes de transport et son incidence sur l’organisation territoriale de la région métropolitaine.

Depuis l’utilisation des canots d’écorce jusqu’aux navires en provenance d’Europe, de l’arrivée du chemin de fer jusqu’aux bateaux vapeur, de l’automobile jusqu’aux modes de transport collectifs, l’exposition intitulée Vivre et se déplacer, d’hier à aujourd’hui – Montréal et Boucherville en mouvement fait un tour d’horizon éclairant sur l’une des thématiques des fêtes du 350e, le transport à travers le temps.

La présidente de la Corporation des fêtes du 350e, Florence Junca Adenot, a dirigé ce projet avec l’appui de trois professeurs de l’UQAM et de trois étudiants de cette même université. Cette équipe a effectué de nombreuses recherches sur le sujet en 2015 et 2016, à partir de différentes sources informatiques, bibliographiques et une série d’entrevues. L’exposition en cours se veut une synthèse du fruit de ce travail colossal. Précisons que la masse d’informations issues de cette étude sera transférée à la Chaire de recherche In.SITU de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM afin que des étudiants y aient accès pour d’autres travaux.

Écoles

Les neuf panneaux de l’exposition seront mis à la disposition des écoles à compter du mois prochain. Ils seront utilisés comme matériel pédagogique. L’école secondaire de Mortagne sera la première à pouvoir l’utiliser. Les neuf écoles primaires du territoire y auront accès par la suite. L’exposition reviendra à la bibliothèque municipale durant la période estivale et poursuivra sa tournée dans les établissements scolaires à l’automne. L’année prochaine, elle sera mise à la disposition d’autres maisons d’enseignement à Montréal dont l’Université du Québec.

À noter qu’un catalogue d’une cinquantaine de pages intitulé Brochure de présentation de l’exposition a également été produit. Celui-ci, tout comme cette exposition, constitueront des legs à la Ville de Boucherville.