Exposition Les Chimérides à la galerie du Café centre d’art de Boucherville à compter du 31 mars

(Communiqué Ville de Boucherville)

La galerie du Café centre d’art a le plaisir de convier la population à l’exposition Les chimérides de l’artiste Marie-Noël Bouillé qui sera présentée du 31 mars au 14 mai prochain.

Les Chimérides, contraction des mots « chimère » et « éphéméride », est en fait une vision éthérée sur le monde actuel et une représentation d’un mouvement naissant de l’imaginaire se faufilant dans le quotidien pour créer des mirages, des hallucinations éphémères. Par le jeu des matières, l’artiste travaille ses créations à la manière de mosaïques. Ses œuvres sont réalisées à l’huile, combinée au collage de textile et de feuilles métalliques.

La peinture à l’huile lui procure la satisfaction d’un rendu riche et rigoureux, souple et dans lequel se retrouvent la superposition des couches et la transparence. Les collages viennent ajouter une touche de spontanéité et d’abstraction. Le choix de la feuille métallique est utilisé intentionnellement pour la création des auréoles pour certains de ses sujets, et est, en quelque sorte un clin d’œil du « sacré » à travers cette imagerie chimérique.

Marie-Noël Bouillé

L’artiste a partagé sa vie entre plusieurs champs d’intérêt, allant de la danse, au théâtre et aux arts visuels. Inspirée par les mythes, contes et légendes d’ici ou d’ailleurs, elle créé des univers picturaux mythiques et fantaisistes où faune, flore et humains s’entrecroisent et se mêlent.

L’artiste est fascinée par l’évolution des espèces à travers l’histoire, les traces laissées par les influences religieuses et païennes, le rôle des hommes et des femmes et la science. Ses œuvres évoquent des icônes sacrées qui, par allégorie, expriment la dualité et la complémentarité de l’humain dans sa spiritualité et ses instincts primitifs.

Médiations culturelles

Dans le cadre de cette exposition, Marie-Noël Bouillé convie également le public à deux activités gratuites de médiation culturelle :

• Mardi 4 avril, 19 h : visite commentée de l’exposition et rencontre avec l’artiste. L’occasion de découvrir son travail, sa démarche artistique et les techniques utilisées pour la création de ses œuvres. Cette activité est ouverte aux adultes!

• Dimanche 23 avril, 13 h : atelier de création en compagnie de l’artiste. Cette activité est ouverte à tous, petits et grands!

Les laissez-passer sont disponibles dès maintenant à la réception du Café centre d’art et à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

La galerie est située au cœur d’un établissement où l’art est à l’honneur. L’établissement présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Ilvise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la galerie

Lundi au vendredi 9 h à 20 h

Samedi et dimanche 10 h à 16 h

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service de la culture

450 449-8300, poste 8135

culture-patrimoine@boucherville.ca