Exposition de photographies d’Alain Ducas à la bibliothèque de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

La Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé, à Verchères vous invite à admirer les œuvres de Alain Ducas, photographe de Verchères, jusqu’à la fin du mois de décembre.

Alain Ducas se spécialise dans la photographie animalière et de paysage et nous fait découvrir toute la beauté de la nature dans ses moindres détails. Il nous présente des photographies d’insectes, d’oiseaux et des scènes de nature. Ses séances de photos se déroulent principalement dans la région, que ce soit au Parc des Iles de Boucherville, ou au bord du fleuve à Verchères, où il réussit à dénicher le cliché original, quelquefois après plusieurs heures d’attente.

Il a aussi réalisé un calendrier 2018 où vous pouvez contempler une photo différente à chaque mois. Les photographies et le calendrier sont en vente à la bibliothèque, pourquoi ne pas les offrir en cadeau pour Noël?

L’exposition se tiendra jusqu’au 22 décembre 2017 dans la bibliothèque durant nos heures d’ouverture au public.

Cette activité fait partie du programme d’animation de la Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose. Pour plus d’information, consultez notre site web à l’adresse suivante :

Site Web : www.mabibliotheque.ca/vercheres