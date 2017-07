Exposition de l’illustrateur Marc Lépine à la bibliothèque de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé, à Verchères, est fière de présenter l’exposition de l’illustrateur Marc Lépine de Verchères jusqu’à la fin du mois de septembre. L’exposition est accessible à tous sur nos heures d’ouverture au public.

Graphiste pendant près de trente ans pour le Mouvement des caisses Desjardins, à Lévis, Marc Lépine a aussi été illustrateur à la revue VéloMag de 2005 à 2016.

Avec un matériel minimaliste : papier, aquarelle, pinceaux, il peut dessiner un peu partout, discrètement et sans encombrement.

« Près de chez-moi ou en voyage, j’illustre ce que je vois, ce qui m’attire ou me surprend. Pour moi, illustrer dépasse la photo. On digère, on assimile le sujet en le traçant. »

Il y a trois ans, il s’est joint aux Urban Sketchers de Montréal. Urban Sketchers est un mouvement créé à Seattle il y a 10 ans, devenu rapidement international. Les membres se réunissent une fois par mois pour dessiner des scènes urbaines. Leur mission est de dessiner le monde, un dessin à la fois. Aussi, il peut être intéressant de visiter la page facebook de : Urban Sketchers Montréal.

Vous pouvez en voir plus sur Marc Lépine en visitant son site internet et son blog : www.illustrationsmarclepine.com

http://illustrationsmarclepine.blogspot.ca/

Site Web : www.mabibliotheque.ca/vercheres