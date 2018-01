Exposition de l’artiste peintre OReilly Peel à la bibliothèque de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé, à Verchères, est fière de présenter l’exposition de l’artiste peintre OReilly Peel jusqu’au 30 avril 2018. L’exposition est accessible à tous sur nos heures d’ouverture au public.

OReilly Peel est une artiste-peintre animalière et amérindienne et elle est aussi photographe. De racine acadienne, ses œuvres tournent autour de la nature. La vie, l’actualité, les animaux, le rapport à l’univers, la beauté qu’il y a autour d’elle, ce sont ses inspirations pour réaliser des œuvres réalistes d’une grande intensité.

Venez admirer les superbes animaux sauvages et domestiques, les scènes illustrant la nature, les chevaux, d’un réalisme étonnant aux regards perçants et aux superbes couleurs qui décorent notre bibliothèque jusqu’au 30 avril.

Vous pouvez aussi visiter sa page Facebook : OReilly Peel pour plus d’informations sur l’artiste.

Bienvenue à tous!