Exposition de l’artiste peintre Odette Michaud et de Fleurilège en novembre à la galerie Vincent-d’Indy

La Ville de Boucherville est fière de présenter l’exposition de l’artiste peintre Odette Michaud et de Fleurilège, intitulée Croisement d’univers, qui se déroulera du à la galerie Vincent-d’Indy du 1er au 26 novembre.

Les artistes

S’inspirant de la nature, la démarche de l’artiste peintre Odette Michaud, consiste à créer un lien unique entre l’abstrait et le concret, à interpréter ce qu’elle voit, à offrir une atmosphère qui s’inscrit dans la diversité colorée et l’énergie forte que l’environnement renvoie. Utilisant l’acrylique seul ou en techniques mixtes, elle réalise une œuvre mouvementée, texturée, colorée, parfois sculptée et surtout évocatrice d’une planète en constante évolution.

Fleurilège est une collection de bijoux québécois, créée par la designer Claudine Auger, dont la plupart des composantes sont fabriquées à la main. Chaque œuvre, unique, se veut un hommage à la féminité intemporelle. Doux sortilège de beauté pour la femme qui les porte, les créations Fleurilège évoquent de fascinantes sculptures de fleurs, de camées, de tissus, de dentelles et de billes.

L’exposition

Ces deux artistes se vouent une admiration réciproque. Cette exposition se veut le reflet d’une amitié et d’une complicité artistique profonde où l’inspiration se nourrit de l’œuvre de l’autre, alimentant la première tout à la fois. À travers cette exposition, les bijoux Fleurilège côtoient les toiles d’Odette Michaud évoquant ainsi le Croisement d’univers.

La soprano Marie-Josée Lord offrira une prestation musicale inspirée de la démarche artistique des deux artistes lors d’une soirée unique le jeudi 9 novembre de 18 h à 21 h.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le dimanche 5 novembre à 13 h à la Galerie Vincent-D’Indy, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Bienvenue à tous!

(Source : Ville de Boucherville)