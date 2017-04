Exposition de l’artiste peintre Isabelle Grondin de Saint-Antoine-sur-Richelieu à la bibliothèque de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé, à Verchères, est fière de présenter l’exposition de l’artiste peintre Isabelle Grondin, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, du 1er avril au 30 juin 2017. L’exposition est accessible à tous sur nos heures d’ouverture au public.

Les œuvres colorées, peintes à l’acrylique et au bâton à l’huile, se veulent un hymne à la vie, à la beauté qui donne espoir et qui protège. Elles illustrent l’idée de Paradis, comme lieu poétique, objet de quête et lieu d’accueil. Les toiles de l’artiste s’articulent autour de la notion de l’Arcadie dans sa pratique artistique. Dans l’Antiquité, l’Arcadie représentait un lieu primitif et idyllique où régnait l’harmonie entre la nature et les humains.

Née en 1961 dans un milieu rural, issue d’un père ouvrier et d’une mère ayant grandi dans un milieu favorable aux arts, le grand-père maternel étant Maurice Gagnon, le premier historien d’arts au Canada, l’artiste, Isabelle Grondin, sera très tôt en contact avec la culture sous toutes ses formes : musique, histoire, anthropologie, poésie, littérature, cultures du monde. Cet accès privilégié à la culture nourrira la réflexion, le goût, les outils, et l’impératif besoin « de faire » pour se traduire en une manière de vivre, de voir, de s’exprimer, de sublimer et d’appréhender le monde personnel, teinté de ces multiples influences.

Sa formation artistique en arts plastiques la conduira jusqu’à l’Université où elle obtiendra une maîtrise en création, en sculpture, en 1987. Au cours de sa formation, elle fera un stage avec Bill Vazan sur le land art à l’Université de Chicoutimi et participera à un stage en sculpture sur pierre en Italie.

Isabelle Grondin aura depuis mené à bien différents projets artistiques utilisant tour à tour la poésie, la sculpture, la peinture. La matière… à la limite, offrant des moyens variés à la création dans sa production qui a toujours trouvé une place impérative et privilégiée au cœur de sa vie.

