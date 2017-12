Exposition de l’artiste Jean Doyon à la Galerie Vincent-D’Indy à compter du 10 janvier

La Ville de Boucherville est heureuse de vous inviter à l’exposition de l’artiste Jean Doyon qui se déroulera du 10 janvier au 4 février 2018.

Photographe amateur autodidacte, Jean Doyon s’est d’abord intéressé à la photographie lorsqu’il est devenu photographe-reporter pour un journal hebdomadaire régional. C’était à l’époque de la photographie argentique. Doté d’une curiosité naturelle, il a su parfaire sa formation à travers des magazines spécialisés, des livres comme ceux d’Antoine Desilets et la magnifique collection de Time-Life. Pendant cette période, Jean Doyon s’est surtout adonné à la photo noir et blanc qu’il développait en chambre noire. Puis, petit à petit, il a délaissé ce médium qu’il n’utilisait qu’à l’occasion.

L’arrivée du numérique a fait rejaillir en lui son intérêt pour la photographie. Insatiable, il continue de perfectionner son art en participant au club photo ALPA de Longueuil où il découvre de nombreux conférenciers de chez Lozeau, Photo Service et du Collège Marsan, où il a suivi une courte formation. Au cours des années, il a trouvé en Internet une source d’informations pratiquement inépuisable. Avec le numérique, Jean Doyon peut davantage explorer sa créativité et développer une plus grande connaissance technique.

Après avoir exploré différents genres, en passant de la photo de voyage à la photo de rue ainsi que par le portrait en studio, Jean Doyon s’intéresse maintenant à la photographie contemporaine.

L’exposition

Cette exposition présente une trentaine de photographies couleur ayant comme principaux sujets, des figurines. L’artiste a imaginé des scènes où les figurines tiennent des rôles parfois différents de ceux pour lesquels elles ont été conçues, en jouant avec les possibilités qu’offrent leurs dimensions et leurs caractéristiques. Les sources d’inspiration de l’artiste sont multiples. Les idées pouvaient venir de la vie quotidienne, naître de l’imagination et parfois même, être inspirées par les figurines elles-mêmes.

Faisant appel à de multiples techniques permises par la photographie d’aujourd’hui, Jean Doyon a maximisé l’étape de la prise de vue en limitant autant que possible le travail de traitement avec l’ordinateur pour ce projet. Toutes les photos ont été réalisées directement à l’aide d’un appareil photo numérique, avec une utilisation minimale du logiciel Photoshop. Le résultat est épatant et témoigne d’un grand souci de qualité au niveau de l’éclairage.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à 13 h, à la Galerie Vincent-D’Indy du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Bienvenue à tous!

(Source : Ville de Boucherville)