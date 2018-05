Exposition d’anciens objets religieux et visite portes ouvertes à la basilique et au sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville les 9 et 10 juin

Crédit photo : Courtoisie

À l’occasion des fêtes du 325e de la paroisse, une fin de semaine exceptionnelle a été organisée pour paroissiens et visiteurs les samedi et dimanche 9 et 10 juin à la basilique Sainte-Anne de Varennes et au Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville.

Seront exposés à l’intérieur de la basilique, des dizaines d’objets religieux anciens, dont certains datent des années 1700. On y retrouvera des pièces qui n’ont pas été offertes à la vue de tous depuis plus de 50 ans. « En fouillant dans nos archives et catacombes, nous avons sélectionné des objets de grande beauté. Nous avons effectué des recherches pour découvrir l’usage ou l’origine de certains d’entre eux et nous avons appris des choses fort intéressantes que nous avons hâte de partager », a affirmé Natalie Parent, membre du comité organisateur du 325e et conseillère municipale à la ville de Varennes.

En plus de cette exposition spéciale, les paroissiens et visiteurs pourront profiter des portes ouvertes du Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville qui se tiendront simultanément. Des visites guidées les entraîneront sur le parcours de la sainte dont la communauté a joué un rôle capital dans le développement des soins de santé de l’époque de la Nouvelle-France à aujourd’hui.

Un rendez-vous unique à ne pas manquer!

Heures d’ouverture

Samedi 9 juin : 13h00 à 16h00

Dimanche 10 juin : 11h00 à 16h00

Pour information

Secrétariat – Paroisse Sainte-Anne

450 652-2441 poste 0