Expansion du port de Montréal à Contrecœur: pas de conirmation avant 2019

(Auteur : François Laramée) Les autorités fédérales devraient rendre une décision finale au cours du deuxième trimestre de 2019 au sujet de l’important projet d’expansion et de développement du port de Montréal à Contrecœur. C’est du moins l’information qu’a obtenue la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, à la suite des audiences publiques qui ont été tenues par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, en février dernier.

Lors de ces audiences, plus de 90% des interventions étaient en faveur du développement du projet, mais quelques questions environnementales ont été soulevées, entre autres au sujet de la rainette faux-grillon de l’ouest et du chevalier cuivré, ce qui a obligé les autorités portuaires à répondre à de nombreuses nouvelles questions soulevées par l’Agence.

Du côté de Contrecœur, la mairesse Maud Allaire continue de confirmer la volonté de la Ville de soutenir le projet d’expansion du port et de favoriser la création d’un pôle logistique régional. « Notre position est toujours la même, mais il y a beaucoup d’autres intervenants d’impliqués. Les dirigeants du Port de Montréal, les autorités fédérales, différents ministères provinciaux et aussi des instances régionales. Pour l’heure, il y aura des élections provinciales en octobre prochain, alors il ne faut pas s’attendre à des décisions rapides de ce côté, dans notre dossier. »

Interrogée sur la présence d’une forte représentation d’agriculteurs inquiets, lors de la dernière séance du conseil municipal, la mairesse Maud Allaire répète que son conseil a reçu le mandat de faire avancer les dossiers économiques et que les projets du port et du pôle logistique créeront des milliers d’emplois à Contrecœur et dans la région.

Rappelons qu’une cinquantaine d’agriculteurs ont récemment assisté à la séance publique du conseil municipal de Contrecœur afin d’exprimer à la mairesse que leurs terres agricoles n’étaient toujours pas à vendre. La Ville devra procéder à l’expropriation des terres si elle va de l’avant avec le développement de son pôle logistique. Les agriculteurs étaient accompagnés et soutenus par des membres de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA).

Les agriculteurs, membres de l’Union des producteurs agricoles, étaient soutenus par leur syndicat local Marguerite d’Youville-Longueuil.

Une partie de la terre de David Ménard, agriculteur contrecœurois, est dans la zone voisine du futur pôle logistique.

Selon l’UPA, en forçant l’achat, la Ville de Contrecœur s’apprête à créer une brèche importante dans un milieu agricole actif et homogène avant même d’avoir procédé à des vérifications auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).