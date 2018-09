Examen de l’OIIQ : les diplômées en Soins infirmiers du cégep Édouard-Montpetit terminent au premier rang

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Pour une deuxième année consécutive, le cégep Édouard-Montpetit souligne fièrement le succès de ses finissantes en Soins infirmiers qui se sont classées premières lors de l’examen obligatoire de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) de mars 2018. En plus de terminer en tête de liste parmi les 21 établissements présentant plus de vingt étudiants, le Cégep applaudit ses 43 étudiantes qui ont réussi l’examen et qui peuvent officiellement soigner la population à titre d’infirmières. Cette performance met, une fois de plus, en lumière la qualité de l’enseignement offert à Édouard.

Des enseignements qui font la différence

« Nos professeures ont à cœur de former des infirmières capables d’affronter la diversité et la complexité des problèmes de santé qu’on retrouve dans la pratique, explique Mme Julie Boudreau, coordonnatrice du programme de Soins infirmiers. Dès le début de la formation, les étudiantes sont amenées à développer leur jugement clinique et nos finissantes sont préparées pour l’examen professionnel. » Rappelons que l’examen porte sur les aspects théoriques et cliniques de l’exercice infirmier. Il évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par le candidat, en vue de déterminer s’il est apte à exercer la profession de façon sécuritaire.

Pour en connaitre davantage sur le programme de Soins infirmiers ainsi que sur tous les programmes offerts à Édouard, les futurs étudiants sont invités aux Portes ouvertes du mercredi 7 novembre 2018, de 18 h 30 à 21 h.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)