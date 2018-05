Un événement artistique à ne pas manquer les 26 et 27 mai prochain à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Les 26 et 27 mai prochains de 10h à 17h au Parc Cartier-Richard situé au 4752 rue Marie-Victorin à Contrecoeur se tiendra le Symposium, un fleuve de couleurs. 34 artistes peintres ou sculpteurs exposent leurs œuvres dans un parc, durant une fête champêtre comme il ne s’en fait plus. Les nostalgiques seront charmés par ce grand rendez-vous d’artistes dans un décor bucolique saisissant. Venez à la rencontre des artistes en art visuel évoluant dans le domaine de la peinture ou de la sculpture. Ce rendez-vous initié par une résidente de Contrecoeur, Mme Lyse Jussaume, coordonné par Culture C et appuyé par le 350e anniversaire de Contrecoeur se positionne déjà à sa première édition comme un incontournable culturel pour la région. Notez que l’événement aura lieu beau temps ou mauvais temps. Suivez ce lien pour en savoir plus au sujet des artistes qui seront présents: www.unfleuvedecouleurs.com

Selon Lyse Jussaume, instigatrice du projet et elle-même artiste locale, le Symposium connaît déjà un certain succès « la réponse des artistes à la suite de notre invitation a été instantanée ce qui nous confirme que non seulement notre région foisonne d’artistes, mais aussi qu’un intérêt pour les événements culturels dans notre secteur devait être comblé. Nous travaillons sans relâche pour aussi couronner d’un succès populaire, dès la première édition, de cet événement culturel. Nous avons mis toutes les chances de notre côté en choisissant un cadre d’exposition enchanteur, au centre de la Ville de Contrecoeur, un lieu riche de paysages et d’histoire et situé directement sur les rives du Fleuve Saint-Laurent ».

Le Symposium, un fleuve de couleurs est une activité qui s’est ajoutée à notre programmation culturelle cette année. Nous cherchons toujours à renouveler notre offre culturelle et à trouver des façons de rendre cette offre toujours plus accessible. La proposition de Mme Jussaume combinée à l’appui de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur faisait en sorte que les astres se sont enlignés en 2018 afin de proposer ce symposium » a ajouté M. Guillaume Ducharme Désilets, président du conseil d’administration de Culture C. « Nous avons ajouté à l’idée initiale et nous sommes assurés que l’événement saura plaire à toutes les générations puisqu’un volet jeunesse a aussi été ajouté» ajoute M. Ducharme Désilets.

« Dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Contrecoeur, notre comité s’est donné comme mission de proposer une programmation diversifiée autant sportive, historique, festive que culturelle. Le Symposium, un fleuve de couleurs saura assurément en donner plein la vue autant aux amoureux des arts visuels qu’aux curieux non-initiés » a rappelé M. René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur. « D’ailleurs, nous espérons que ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de visiter ce type d’exposition dans le passé profitent de la fin de semaine pour découvrir, à quelques pas de chez eux, une nouveauté » a ajouté M. Laprade.