Des étudiants talentueux relèvent le défi de la scène à la finale locale de Cégeps en spectacle

L’École nationale d’aérotechnique invite la communauté à la finale locale de Cégeps en spectacle, le mercredi 22 novembre, à 19 h 30.

L’événement se déroulera au 5555, place de la Savane, Saint-Hubert, à l’auditorium (local C-30), sous le thème « On se revoit dans 10 ans ! ». Le public est invité à assister à cette soirée dont l’admission est gratuite.

Les spectateurs pourront assister à des prestations hautes en couleur mettant en vedette des étudiants qui présenteront des numéros originaux et de reprises de chant et de musique. La soirée sera animée par Vincent Lecours, Raphaël Bétancourt, Alexandre Leclerc et Alexis Chamberland, tous étudiants en Techniques de maintenance d’aéronefs, ainsi que Marie Li Mei Nadeau, étudiante en Techniques d’avionique.

Ils relèveront le défi de la scène :

Le groupe Les forêts ¾ – Musique – création

– Martin Racine, DEC-BAC en Génie aérospatial

– Vincent Paquette, Techniques de maintenant d’aéronefs

– Guillaume Asselin, Techniques de maintenant d’aéronefs

– Benjamin Petit, Techniques de maintenant d’aéronefs

– Maxime Veilleux, Techniques de maintenant d’aéronefs

Les fous du ciel – Musique – création

– Gabriel Tremblay, Techniques de génie aérospatial

– Alexis Thivierge, Techniques de génie aérospatial

– Nathan Lupien, Techniques de maintenance d’aéronefs

– Sophie Langevin-Belzile, Techniques de maintenance d’aéronefs

– Thomas Ernst, Techniques de maintenance d’aéronefs

– Maxime Veilleux, Techniques de maintenance d’aéronefs

Bouchée double – Musique et chant – interprétation

– Nathan Lupien, Techniques de maintenance d’aéronefs

– Guillaume Asselin, Techniques de maintenance d’aéronefs

Alyssa Vottero – Musique – interprétation (DEC-BAC en Génie aérospatial)

Invités spéciaux pour la partie hors concours

En plus des prestations étudiantes, vous serez témoin du talent de Simon Gatien, illusionniste, lauréat de l’édition 2015 de la finale locale de Cégeps en spectacle et diplômé du campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit en Sciences humaines, profil Individu.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)