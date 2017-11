Des étudiants talentueux relèvent le défi de la scène à la finale locale de Cégeps en spectacle

Le campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit invite la communauté à la finale locale de Cégeps en spectacle, le samedi 25 novembre, à 19 h 30.

L’événement se déroulera à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville (150, rue De Gentilly Est, Longueuil, J4H 4A9). Les billets sont disponibles dès maintenant en prévente à 10 $ au local B-25 (945, chemin de Chambly) et la COOP (acessible via le pavillion Le Caron) ou 15 $ à la porte le soir-même.

Les spectateurs pourront assister à des prestations hautes en couleur mettant en vedette des étudiants qui présenteront des numéros variés allant du chant à la danse, en passant par la magie, l’humour et la musique. La soirée sera animée par William Dufresne, Pierre Tripard et Elizabeth St-Germain.

Ils relèveront le défi de la scène !

Marie-Lise Larivière – Chant

Alex Lehoux – Chant & ukulélé

William Durocher – Humour

Amel Desharnais – Chant & guitare

Florence Lasnier – Chant & piano

Myriam Lacroix – Chant & guitare

Antoine Rheault et Guillaume Tougas – Chant & guitare

François Mayer – Chant & guitare

Josianne Plante – Danse

Mathieu Banville – Cirque

Le jury sera composé de Meggie Lagagé, auteure-compositrice-interprète, Matt Tremblay, auteur-compositeur-interprète, danseur et acteur, et Bernard Lebel, artiste-fantaisiste.

Invités spéciaux pour la partie hors concours

En plus des prestations étudiantes, vous serez témoin du talent des danseurs de la troupe de danse contemporaine du Cégep, la troupe DanseC et de Catherine Alpin et Marikah Pierre, membres de la Troupe du Phénix qui interprèteront deux pièces de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)