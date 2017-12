Des étudiants de l’ENA offrent un cadeau pour 21 jeunes des services jeunesse

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

Le samedi 2 décembre 2017, des étudiants de l’ÉNA membres du groupe étudiant l’Aéro-Club ont souligné Noël à l’avance pour des jeunes du CISSS de la Montérégie-Est en leur offrant un baptême de l’air.

L’idée de cette activité est née il y a plusieurs mois déjà : « Avec les autres membres de l’Aéro-Club, nous cherchions un moyen de rendre nos installations accessibles à tous, de partager notre passion pour l’aéronautique et de redonner à la communauté », explique Lionel Édouard, étudiant de 3e année en Techniques de maintenance d’aéronefs et président de l’Aéro-Club. C’était donc tout naturel pour celui-ci d’approcher les services jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région et de leur proposer cette activité afin de mettre un peu de magie dans la vie d’enfants au vécu difficile à l’approche des Fêtes.

Au total, ce sont 21 jeunes âgés de 7 à 13 ans des services jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est qui ont eu la chance de participer à la première édition de cet événement au cours duquel plusieurs activités avaient été spécialement préparées. En effet, ils ont pu visiter l’École et ses nombreux hangars, en plus de prendre part à la fabrication d’un trophée-souvenir lors d’ateliers pratiques explorant des compétences liées à chacune des trois techniques exclusives de l’ÉNA.

Un baptême de l’air attendu !

Mais l’activité la plus attendue de la journée par les enfants était sans contredit le baptême de l’air, soit un vol de 30 minutes au-dessus de la Ville de Longueuil à bord d’avions de tourisme Cessna 172 pilotés par des étudiants de l’ÉNA qui ont leur licence de pilote. « La plupart des jeunes n’avaient jamais volé de leur vie, ils étaient donc très impressionnés, souligne Lionel. Ils posaient plein de questions, c’était très émouvant de les voir réagir. » Et pour Lionel, une chose est sûre, à la lumière de cette première édition et des réactions mémorables des enfants, c’est une activité qu’il désire refaire avec l’Aéro-Club .

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)