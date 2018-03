Les étudiants du cégep Édouard-Montpetit présentent les productions de fin d’année

Année après année, plus de 1000 étudiants du Cégep choisissent d’enrichir leur parcours collégial en s’impliquant en dehors de leurs cours dans la vie étudiante d’Édouard.

S’illustrant entre autres dans divers projets socioculturels, ils présentent chaque printemps le fruit d’une année de travail acharné, mettant de l’avant des productions de qualité. Encore une fois cette année, la communauté est invitée à découvrir ces projets ainsi que le dynamisme, mais surtout le talent, de ces jeunes qui, grâce à ces activités, « vivent leur cégep autrement » et gardent de leur passage à Édouard, un souvenir inoubliable.

La troupe du Citron bleu présente GRAINS Monsanto contre Schmeiser

Les étudiants de la troupe de théâtre présentent cette année GRAINS Monsanto contre Schmeiser, une pièce de théâtre à saveur écologique, les 21, 22, 23 et 24 mars à 20 h. La pièce est présentée au 1000 boulevard Roland-Therriem à Longueuil. Les billets sont en prévente à 10 $ au local B-25 et à la Coop (campus de Longueuil) et en vente au coût de 15 $ à la porte les soirs de représentations.

La troupe Danse C présente Enraciné

Sous la direction d’Émilie Barrette, les étudiants de la troupe de danse contemporaine du Cégep présentent Enraciné, une création originale, le mardi 27 mars à 19 h 30, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville. Les billets sont en vente à 10 $ au local B-25, à la Coop (campus de Longueuil) et à la porte de la salle Pratt & Whitney Canada le soir même.

La Troupe du Phénix présente Notre Dame de Paris

La Troupe du Phénix présente le théâtre musical Notre Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après le roman musical de Victor Hugo, les 20 et 21 avril, à 20 h, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville. Les billets sont en vente au coût de 20 $ au local B-25, à la Coop (campus de Longueuil), au local C-80 (École nationale d’aérotechnique) et à la porte de la salle Pratt & Whitney Canada le soir même.

Finale locale de Science on tourne !

Le samedi 7 avril, à 10 h, aura lieu la finale locale du concours scientifique Science, on tourne !, à laquelle la communauté est invitée à assister gratuitement, à la salle A. Lassonde (local C-30) située au 180 rue de Gentilly Est. Plus de 15 équipes du campus de Longueuil et de l’ÉNA relèveront le défi de concevoir un engin mobile capable de lancer des volants de badminton sur des cibles. Le génie sera sans aucun doute au rendez-vous !

Exposition des étudiants des ateliers photo et céramique

Les étudiants de l’atelier de photographie, encadrés par Isabelle Clément, présenteront leur exposition sur le thème « Faisons du bruit ! » en compagnie des étudiants de l’atelier de céramique, coordonnés par Diane Brouillette, à Plein Sud, centre d’exposition. Le vernissage aura lieu le mercredi 18 avril, de 17 h à 19 h.

Lancement de la revue Saison baroque

Saison baroque est une revue de poésie et de photographie. Les étudiants, poètes et photographes, présenteront leurs œuvres à Plein Sud, centre d’exposition, le jeudi 26 avril 2018, à 18 h.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)