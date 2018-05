Un étudiant de l’ÉNA remporte une médaille d’argent aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Guillaume Barrette, étudiant en Génie aérospatial à l’ÉNA et stagiaire au CTA, a raflé la médaille d’argent, dans la catégorie CDAO, à la 15e édition des Olympiades québécoises.

Guillaume s’est ainsi vu récompensé pour son travail acharné des derniers mois où il avait été préparé par Michel Michaud, enseignant en TGA à l’ÉNA : « Avant même de débuter la compétition, je me sentais confiant tout en étant conscient de la grandeur de la tâche et que ça ne serait pas gagné d’avance. Je suis content de m’être rendu sur le podium et, au final, j’ai trouvé que c’était un beau défi à relever ».

Les Olympiades québécoises des métiers et des technologies est un événement qui réunit, chaque année, des étudiants des centres de formation professionnelle et des collèges du Québec venus démontrer leurs compétences professionnelles dans des disciplines aussi variées que la soudure, la mécanique automobile, la cuisine et l’aéronautique, pour n’en énumérer que quelques-unes.

Soulignons également la participation de Christian Bélair-Burgos, étudiant en Techniques de Génie aérospatial de l’ÉNA ayant pris part à la catégorie Techniques de génie mécanique, ainsi que celle de deux autres jeunes du cégep Édouard-Montpetit : Hamza Nafile, étudiant en Techniques de l’informatique – Gestion de réseaux informatiques, inscrit dans la catégorie Informatique – Gestion de réseaux, et Sébastien Champoux, étudiant en Techniques d’intégration multimédia, dans la catégorie Conception de sites Web.

Dans moins d’un mois aura lieu la nouvelle édition des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies et c’est avec fierté que l’ÉNA annonce le retour de Grégoire Michetti, étudiant en Techniques de maintenance d’aéronefs. Gagnant de la médaille d’or à la dernière édition des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se déroulaient à Winnipeg du 31 mai au 3 juin 2017, Grégoire compétitionnera de nouveau dans la catégorie Technologie aérospatiale en juin prochain à Edmonton dans l’optique d’être retenu pour le 45e Mondial des métiers en Russie.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)