Érosion des berges : Xavier Barsalou Duval invite toute la population à se joindre à lui

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Monsieur Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription à une soirée d’information ayant pour thème L’érosion des berges : problèmes et pistes de solutions. La séance se tiendra le 11 octobre, au Centre communautaire de Verchères, salle Verbec, 92 Montée Calixa-Lavallée, à compter de 19 h.

Des conférenciers de marque y prendront part, tel M. Marcel Comiré, directeur général de l’organisme environnemental COVABAR et Mme Sophie Lemire, directrice générale de la ZIP des Seigneuries. L’assemblée fera aussi place à la parole des citoyens qui partageront leur expérience de réparation de leurs rives.

L’événement a pour but de réunir les propriétaires touchés par les problèmes d’érosion de leur mur de soutènement, de l’enrochement et de leurs berges, et les citoyens qui se sentent interpellés par cet enjeu environnemental et veulent en apprendre davantage sur le sujet.

« J’anticipe cette rencontre avec beaucoup d’espoir et je tiens à dire à tous les riverains que je suis sensible à leur détresse et que je vais continuer à les représenter sur cette question au Parlement. Je m’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire entendre raison au gouvernement, » a affirmé le député Xavier Barsalou-Duval.