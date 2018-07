Équipements de protection antiémeute fabriqués à Sainte-Julie et distribués dans 130 pays

Du casque au bouclier, de la genouillère à la jambière, du protège-coude au gant, en passant par la coquille, les policiers des brigades d’intervention antiémeutes et les gardiens de prison sont presque tous équipés par une entreprise ayant pignon sur rue à Sainte-Julie.

Depuis près de 20 ans, Clauma développe et fabrique des produits de protection antiémeute distribués dans la majorité des grands corps policiers de 130 pays ainsi que dans tous les établissements pénitenciers du Canada. Ils sont conçus dans un atelier d’un édifice du boulevard Nobel.

Plusieurs brigades policières d’intervention en cas de manifestations ou d’émeutes du Canada, des États-Unis, de l’Australie, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie, de la Norvège, de la Pologne, de l’Islande, de la République tchèque, du Venezuela, du Guatemala et même du Koweït et d’autres pays du Moyen-Orient acquièrent leurs équipements de protection de l’entreprise julievilloise.

Le président fondateur Denis Poulin est actuellement en pourparlers avec le Panama, qui a déjà été client, pour l’achat de quelque 500 ensembles; le Salvador qui en veut 1000; la ville de Buta située dans la République démocratique du Congo; et avec la Nouvelle-Zélande, qui veut 150 casques.

Tout dernièrement, Clauma a expédié de nouveaux habits à Urgence Santé, un client régulier, des boucliers au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et des gants au SPVM. Des négociations sont aussi en cours avec la Police de Repentigny.

«Nos produits sont reconnus pour leur qualité, leur confort, leur légèreté et leur flexibilité, explique le grand patron. Les Chinois en fabriquent également, mais ils n’atteignent pas les mêmes critères de qualité, ce qui permet à Clauma d’être reconnu comme étant un chef de file dans le domaine de la protection individuelle », ajoute M. Poulin.

Avec les équipements commercialisés sous le nom V-Top, Clauma a également équipé les forces de l’ordre à l’occasion de nombreux sommets de chefs d’état, dont les rencontres du G8 et du G20 au Canada, en 2010, et celle du G7, dernièrement dans Charlevoix.

Des débuts dans la guenille

«C’est par un concours de circonstances que nous en sommes venus à fabriquer des équipements de protection.» Au début, dans les années 1990, l’entreprise était située à ville d’Anjou. Elle concevait des vêtements sport dont les lignes Orage, Hors-la-loi, Polo, Pierre Cardin, Speedo et Kess. « Quelque 80 employés travaillaient pour nous, mais je constatais que la conception était de plus en plus faite en Chine. Alors nous avons délaissé le vêtement pour nous diriger dans les équipements de hockey. Nous avons fabriqué la ligne DR (Daigneault Rolland). Encore là, graduellement, les contrats ont été accordés à une entreprise de la Chine. Finalement vers 1996, nous avons commencé à fabriquer des équipements de protection individuelle pour protéger les agents correctionnels dans les dix-sept pénitenciers du Québec et ensuite ceux des centres correctionnels du Canada.»

«Dans ce temps-là, ça n’existait pas des équipements de protection. Les agents correctionnels portaient des équipements de baseball pour se protéger lorsqu’il y avait des émeutes à l’intérieur des murs.»

Lors du Sommet des Amériques à Québec, en 2001, Clauma obtient le contrat pour fabriquer 1800 équipements de protection pour la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. « C’est cet événement qui nous a mis un peu au monde. Les chaînes de télévision de partout du monde étaient présentes et là, le téléphone a commencé à sonner. Ç’a été la France, la Norvège, l’Islande, et ainsi de suite parce qu’on offrait un équipement léger et ergonomique. Les policiers n’étaient pas arrangés comme le bonhomme Carnaval. Ils pouvaient bouger facilement.»

Le concurrent de Clauma est une entreprise de la Chine, mais elle n’offre pas la même qualité, soutient M.Poulin.