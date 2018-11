Epiderma remet un chèque de 15 700 $ à la Fondation Cancer du sein du Québec

L’entreprise québécoise Epiderma s’est depuis toujours efforcée d’appuyer les organismes voués au mieux-être des femmes. Cette année, elle a décidé d’apporter son soutien à la Fondation Cancer du sein du Québec. Tout au long du mois d’octobre, un montant de 20 $ était attribué à cette dernière pour chaque vente de forfaits de traitements sélectionnés, et ce, dans l’ensemble du réseau Epiderma qui compte aujourd’hui 23 cliniques.

Dans le cadre de cette première campagne de financement, Epiderma a pu ainsi récolter la somme de 15 700 $ qu’elle vient de verser à la Fondation Cancer du sein du Québec. « Chez Epiderma, nous comptons une clientèle de 225 000 personnes, alors ce contact avec le public nous sensibilise à ce que vivent les gens touchés, directement ou indirectement, par le cancer du sein. Ce chèque revêt ainsi pour nous une signification toute particulière et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette cause qui nous tient tant à cœur », affirme monsieur Pierre Montminy, président d’Épiderma.

« L’engagement de la Fondation du cancer du sein du Québec de soutenir les personnes touchées et leur famille se concrétise grâce à la générosité de partenaires tels qu’Epiderma. Chaque geste est infiniment précieux et chaque don sera réinvesti pour rendre accessible les traitements et les soins les plus avancées dans toutes les régions du Québec. Nous remercions sincèrement Epiderma », déclare Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la FCSQ.

Rappelons qu’aujourd’hui, une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie.