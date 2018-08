Environ 850 joueurs de soccer à Contrecœur le 25 août pour la finale du tournoi annuel de la ligue de soccer des Patriotes

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, les bénévoles derrière le Soccer mineur de Contrecœur se sont donné le défi d’organiser à Contrecœur, la grande finale annuelle de la Ligue de soccer des Patriotes. Au total, ce seront environ 850 joueurs de soccers des catégories U6 à U14 qui se retrouveront à Contrecœur pour un tournoi d’une journée et un but ultime, celui de remporter le trophée dans leur catégorie. Les joueurs proviennent de toute la région et se retrouvent au sein des 9 équipes suivantes : Contrecoeur (Saint-Roch-sur-Richelieu); Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu; Saint-Denis-sur-Richelieu; Sainte-Victoire-de-Sorel (Saint-Ours); Saint-Jude (St-Bernard et St-Barnabé); Saint-Louis (Saint-Aimé, Massueville, Saint-Robert, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Hugues); Saint-Marc-sur-Richelieu. Pour amuser les enfants entre les parties, des jeux gonflables seront installés sur le site et plusieurs mascottes déambuleront durant la journée. Différents points de restauration sont aussi prévus sur le site pour l’occasion.

Selon Véronique Lemieux, présidente de Soccer Mineur Contrecœur, « Pour notre petite organisation de bénévoles, le travail derrière l’organisation d’un tournoi de cette ampleur est colossal. Nous sommes à l’œuvre depuis près d’une année pour réaliser ce projet et nous sommes réellement fiers que cette journée sportive contribue à l’effervescence de Contrecœur dans le cadre des festivités du 350e. Pour notre comité, c’est un honneur d’accueillir chez nous les joueurs de toute la région et puisqu’il faut compter quelques supporteurs pour chaque joueur, ainsi c’est près de 3000 personnes qui sont attendues sur le site durant la journée. Tout est fait pour que les participants et leurs familles vivent une journée mémorable. L’aide financière offerte par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur et par nos autres partenaires fait en sorte que nous sommes assurés, à l’avance, de voir des sourires sur le visage des jeunes. Et en bout de compte, c’est ce qui compte le plus pour ce tournoi amical! »

« Les festivités du 350e anniversaire de Contrecœur sont presque toutes orientées vers les citoyens d’ici. Mais il faut se rappeler que l’histoire de Contrecœur s’est construite au fil des mouvements humains et industriels entre les villages et les municipalités de la région. Dans le cadre de notre mandat, nous avons aussi à faire rayonner Contrecoeur au-delà de son territoire. Nous croyons que ce tournoi fera découvrir aux résidents de la région le dynamisme de Contrecœur et nous félicitons l’organisation du Soccer Mineur de Contrecœur pour leur idée de rassembler chez nous les familles de la région et pour leur travail en vue de faire de cet événement un succès », affirme René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.