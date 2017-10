Entretien et réfection du pavage en cours rue Cardinal à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Depuis le 11 octobre 2017, la Municipalité de Saint-Amable réalise d’importants travaux d’entretien et de réfection de la rue du Cardinal, entre les rue des Mésanges et Martin.

Jusqu’à début novembre, la circulation sur le tronçon en travaux est réservée aux résidents de la rue et le stationnement dans cette rue est interdit en journée. Deux circuits de détour sont offerts aux citoyens pour rejoindre la sortie sud de Saint-Amable par les rues résidentielles avoisinantes. Le plan détaillé des chemins de détour est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Amable www.st-amable.qc.ca.

Ces travaux permettront l’entretien et la réparation de vannes d’aqueduc, la réparation de trottoirs et de bordures, la réfection du pavage et le scellement de fissures.

Pour être informé du suivi des travaux, inscrivez-vous au Système automatisé de messages

Si des citoyens de la rue du Cardinal et des rues avoisinantes ne sont pas abonnés aux appels et textos automatisés de la Municipalité de Saint-Amable, ils sont invités à contacter le Service des communications au 450 649-3555, poste 230, pour s’abonner gratuitement au Système automatisé de messages.