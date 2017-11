Une entreprise de Sainte-Julie parmi les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail de la région

Crédit photo : CSST

Le 26 octobre dernier, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail de la région de Longueuil et du secteur de la Montérégie-Ouest, afin de saluer des initiatives qui contribueront à prévenir les accidents, voire à sauver des vies. Parmi les lauréats de la catégorie Innovation, on remarque Bousquet Technologies, une entreprise de fabrication de produits de métal située sur le boulevard Nobel à Sainte-Julie.

L’innovation a été conçue sur la presse automatisée pour l’embossage des tubes d’échangeur de chaleur. Dans le dossier de presse, on explique que, lors de l’opération d’embossage des tubes d’échangeur de chaleur, l’opérateur devait maintenir dans une position inconfortable des longues pièces faisant jusqu’à 185 cm.

Le travailleur se trouvait alors exposé à un risque d’écrasement voire d’amputation des mains et des membres supérieurs par les éléments mobiles de la presse, ainsi qu’à un risque de développer un trouble musculosquelettique (TMS) en raison des mouvements répétitifs.

Le comité de santé et sécurité du travail (CSS) et le directeur de production se sont mobilisés afin de résoudre le problème qui a été décelé à ce poste d’embossage. Après quelques recherches, les membres du CSS et le directeur ont fait appel à une firme pour la fabrication d’une presse automatisée répondant exactement aux besoins de l’entreprise en éliminant les risques associés à cette tâche. Ainsi, la nouvelle presse automatisée servant à embosser des tubes d’échangeur de chaleur élimine les risques d’accident, car il n’y a plus d’intervention humaine, puisque l’opérateur est à l’extérieur de la zone de travail.

Finale nationale

En plus d’être couronné dans la région de Longueuil, Bousquet technologies de Sainte-Julie et les autres lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Rappelons que ce concours est organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec et qu’il vise à reconnaître des démarches et des projets mis en œuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les prix décernés mettent en lumière des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail. Parmi les autres entreprises et organismes qui avaient été retenus comme finalistes à ce concours, on remarquait notamment ArcelorMittal Produits Longs Canada – Aciérie de Contrecœur-Est, de Contrecœur, de même que ArcelorMittal Produits Longs Canada – Centre de recyclage et de traitement de ferrailles de Contrecœur.