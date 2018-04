Entraves à la circulation à la hauteur de l’échangeur des autoroutes 10, 15 et 20

Crédit photo : iStock

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux préparatoires, du groupe Signature sur le Saint-Laurent, pour le nouveau pont Champlain entraîneront la fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 20/route 132 ainsi qu’une fermeture partielle du boulevard Marie-Victorin, à la hauteur du pont Champlain.

Le mardi 10 avril et le mercredi 11 avril

• Fermeture complète de l’autoroute 20/route 132 en direction ouest – de 22 h au lendemain à 5 h

• Fermeture complète de l’autoroute 20/route 132 en direction est – de 22 h au lendemain à 5 h

• Fermeture d’une voie sur deux du boulevard Marie-Victorin en direction est – de 21 h au lendemain à 5 h

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés.

Le Ministère remercie les usagers de la route du secteur pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.