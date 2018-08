Entrave à la circulation et stationnement durant le festival des Diableries de Contrecoeur

Pour célébrer les 350 années de sa fondation, c’est une programmation bonifiée, diversifiée et rassembleuse qui a été concoctée par les organisateurs de la 13e édition des Diableries de Contrecœur du 8 au 12 août 2018. Pour ne rien manquer de cet événement, il faut s’abonner à la page Facebook des Diableries : www.facebook.com/diableaucoeur ou surveiller le site web de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur : http://350contrecoeur.ca/programmation/

Entrave à la circulation et stationnement durant le festival des Diableries

Avec sa programmation enflammée dans le cadre du 350e anniversaire de Contrecœur, le festival des Diableries attend de nombreux spectateurs pour sa 13e édition. Ainsi, afin de voir au bon fonctionnement logistique et de permettre à tous les citoyens de bien prévoir leurs déplacements, notez les entraves à la circulation et les interdictions de stationnement suivant :

⚠️Des entraves à la circulation pourront avoir lieu :

– Vendredi 10 août : entre 17 h et minuit

– Samedi 11 août : entre 10 h et minuit

– Dimanche 12 août : entre 10 h et 22 h

⚠️Dès jeudi le 9 août à 20 h, et ce, jusqu’au dimanche 12 août, à 22 h, il sera interdit de stationner un véhicule dans les rues suivantes :

– rue des Chênes

– rue des Ormes

– rue des Érables

– stationnement de l’aréna

Ce sera assurément une édition mémorable et rassembleuse pour la communauté de Contrecœur. Les organisateurs souhaitent remercier les citoyens de Contrecœur à l’avance pour leur collaboration au succès de cet événement d’envergure. D’ailleurs, lorsque possible, nous encourageons les festivaliers de Contrecœur à se rendre au Parc Antoine-Pécaudy à pied pour les spectacles de vendredi soir et de samedi. Des stationnements payants seront accessibles sur les rues des Patriotes et des Ormes. Arrivez tôt car les places sont limitées.

Samedi 11 août 2018 : La Grande Finale du Challenge SSLacasse et le Mémorial Evelyne Cardin

Un 2e événement d’envergure se tient aussi cette fin de semaine. La Grande Finale du Challenge SSLacasse (une course de vélo de haut niveau sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes) et le Mémorial Evelyne Cardin (une course à pied et une course de vélo ouvertes à tous, les profits vont à la Fondation québécoise du cancer) qui ont lieu le samedi 11 août.

Ces activités nécessitent aussi la fermeture de rues. Veuillez noter qu’il sera interdit de stationner sur du quadrilatère formé des rues Legendre, Lajeunesse, Hurteau et Charron de 6H00 à 18H00, le samedi 11 août.

CONSEILS DE SÉCURITÉ : Si cela est possible, il serait préférable de laisser votre véhicule à l’extérieur du circuit afin de pouvoir se déplacer sans contrainte durant la journée du 11 août. Si vous devez absolument circuler avec votre voiture sur le circuit, SVP vérifiez auprès des bénévoles présents partout sur le circuit pour vous aider. Dans ce cas, veuillez TOUJOURS CIRCULER DANS LE SENS DE LA COURSE – Ne pas rouler en sens inverse des cyclistes. Un grand merci à vous pour votre collaboration. Cette collaboration permet aux jeunes et aux moins jeunes de relever des défis dans le sport qui les passionne dans un cadre sécuritaire.