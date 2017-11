Un entraîneur de patinage artistique de 53 ans arrêté pour avoir sollicité une mineure

Crédit photo : Linkedin

Dans son édition du 9 novembre dernier, La Presse + a mentionné qu’un entraîneur de patinage artistique travaillant avec de jeunes athlètes d’élite sur la Rive-Sud de Montréal a été arrêté pour avoir sollicité sur Internet des services de prostitution d’une adolescente qu’il croyait âgée de moins de 16 ans.

Le journaliste Vincent Larouche a expliqué dans l’article que l’entraîneur Thierry Yvars communiquait alors sans le savoir avec des policiers du SPVM, qui menaient une opération sous de fausses identités sur Internet afin d’arrêter les clients de prostitution juvénile.

Patinage Canada a immédiatement enclenché des procédures pour que Thierry Yvars soit suspendu de la fédération et tenu loin des jeunes qu’il entraîne en attendant que la justice tranche sur son cas.

Le résident de Varennes âgé de 53 ans et ancien patineur artistique de compétition a été arrêté et devrait comparaître le 9 novembre au palais de justice de Montréal sous deux chefs d’accusation, toujours selon La Presse +.