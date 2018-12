Entente de partenariat entre la Ville de Longueuil et l’Université de Sherbrooke

Crédit photo : Ville de Longueuil

L’Université de Sherbrooke offrira un microprogramme de 2e cycle de gestion à l’intention des gestionnaires de la Ville de Longueuil. Une entente de partenariat entre l’administration municipale et les autorités universitaires vient d’être paraphée à ce sujet. Cette formation comportera des cours liés à l’amélioration continue de même qu’à la gestion du changement et de projets; elle a pour objectif de maintenir à jour les compétences et les connaissances des employés de la Ville. Les parties discutent également d’autres projets touchant le domaine de la gestion des opérations, de l’innovation et du développement économique qui s’inscriraient dans cette même entente.

« Cette entente scelle une relation privilégiée entre la Ville et l’Université de Sherbrooke, un acteur majeur du développement de notre région et qui est un point névralgique de notre centre-ville. La tenue d’activités liées à l’apprentissage fait partie intégrante des composantes favorisant le mieux-être de la population et c’est pourquoi nous tenions à signer ce partenariat », a indiqué la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Un comité stratégique aura pour mandat de partager les informations sur les projets, les besoins et les enjeux susceptibles de faire l’objet d’une collaboration particulière et de faire les suivis appropriés au sein des organisations.

« Cette entente illustre de très belle façon cette volonté que nous avons de tisser des liens plus étroits avec les milieux où l’UdeS est active. L’Université de Sherbrooke s’engage activement dans le développement de la Ville et de la région. En offrant des activités de formation et d’accompagnement adaptées aux besoins de ses partenaires, l’UdeS poursuit sa mission en apportant une contribution essentielle à la société », a soutenu le recteur de l’Université de Sherbrooke, le professeur Pierre Cossette.

La mairesse de Longueuil et le recteur de l’Université ont poursuivi des discussions au cours des derniers mois en présence des membres de la direction générale des deux organisations afin d’accentuer cette collaboration. Les deux parties ont évalué des projets communs qui pourraient bénéficier non seulement à la Ville et à l’Université, mais aussi à toute la population. L’Université de Sherbrooke est présente sur le territoire de Longueuil depuis bientôt 30 ans.