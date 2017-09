Englobe choisit Varennes pour consolider sa présence en Montérégie

Crédit photo : Courtoisie

Englobe a célébré, le 23 août dernier, l’inauguration officielle de ses nouveaux locaux de Varennes, en présence du maire M. Martin Damphousse, accompagné de membres du conseil et de la direction de la ville, ainsi que des partenaires ayant contribué au succès du projet, Prio, Innoval, AEdifica et Bertrand Frigon, architecte.

La relocalisation des 150 employés d’Englobe, auparavant répartis sur trois sites en Montérégie, réaffirme la position d’Englobe comme moteur économique dans la région. Varennes offrant, de par sa proximité des grands axes autoroutiers, la qualité de ses infrastructures et le dynamisme économique de la région, des opportunités de croissance dont Englobe entend bien bénéficier.

Les nouvelles installations regroupent des experts en géotechnique, géoenvironnement, sciences du bâtiment et gestion d’actifs, ingénierie des matériaux et de la corrosion, et traitement de sol. Englobe y dispose aussi d’un laboratoire d’essais et d’analyse des matériaux qui permet de réaliser des essais qualitatifs sur le béton, les enrobés bitumineux, les sols et les granulats.

L’architecture du bâtiment a été pensée pour offrir aux employés un espace moderne où l’éclairage naturel a été maximisé. L’aménagement du nouveau laboratoire, situé au rez-de-chaussée de la bâtisse, optimise l’ergonomie tout en réduisant les risques d’accidents de travail et comprends un système innovateur de captation des poussières à la source, installé à des endroits stratégiques.

« Ces nouveaux locaux démontrent l’engagement d’Englobe à fournir un environnement de travail sain et sécuritaire à son personnel. De plus, la synergie créée par le regroupement de nos équipes permettra à nos experts d’aller au-devant des besoins de notre clientèle d’affaires en Montérégie», ajoute Lynda Beaudin, Chef de la direction financière d’Englobe.

À propos d’Englobe Corp.

Fondée au Québec il y a plus de 50 ans, Englobe figure parmi les plus grands groupes canadiens spécialisés en génie des sols, des matériaux et de l’environnement.

(Communiqué de l’entreprise Englobe)