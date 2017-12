Des engagements au bénéfice de la communauté et une variation du compte de taxes de 1 % à Varennes

Crédit photo : Archives

C’est sous la thématique Au bénéfice de notre communauté que le maire Martin Damphousse a présenté le budget 2018 de la Ville de Varennes lors de la séance publique spéciale qui se tenait le lundi 11 décembre à la Maison Saint-Louis.

« Nos investissements dans le domaine du développement économique se traduisent maintenant par des retombés concrètes pour notre communauté et nos familles », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Les revenus et les dépenses sont établis à 39 109 814 $ et les principaux engagements présentés sont les suivants :

• Consulter la population sur les projets d’avenir

• Offrir une diversité de logements dans une perspective de développement durable

• Maintenir le plus bas taux de taxation de la Rive-Sud

• Poursuivre la modernisation des parcs et plateaux d’activités

• Positionner Varennes au titre de Ville intelligente

• Mettre en place des mesures pour améliorer le déneigement des rues tertiaires

Toujours un des plus bas taux de taxation

Fixé à 58 ¢ du 100 $ d’évaluation, Varennes affiche toujours un des plus bas taux de taxe foncière résidentielle du Québec.

« Les familles varennoises ont connu en moyenne une très faible évolution de leur compte de taxes depuis 2010 et le conseil municipal en fait toujours une priorité », a déclaré le maire Martin Damphousse. Il ajoute : « Grâce à nos efforts pour stimuler le développement économique, la moitié des revenus de taxation de la Ville provient de contribuables non résidentiels, ce qui réduit beaucoup la part que les familles doivent débourser pour leurs services ».

Les détails du budget 2018 sont disponibles sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville.varennes.qc.ca. Plusieurs projets présentés dans le cadre du budget seront annoncés aux citoyens au cours de l’année dans les médias, sur les pages Facebook et Twitter de la Ville ainsi que dans les publications Espace Varennes et À propos de Varennes.