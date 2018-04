Pour son engagement bénévole exemplaire: un prestigieux doublé pour Pier-Yves Caisse

Crédit photo : Courtoisie

Le dévoué bénévole contrecoeurois, Pier-Yves Caisse, en a été quitte pour une succession de vives émotions, le 17 avril dernier. S’étant rendu à Québec pour recevoir le Prix Claude-Masson, dans la catégorie «Jeune bénévole», des mains du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, lors de la de la remise des Prix Hommage Bénévolat-Québec 2018, quelle ne fut pas sa surprise, quelques minutes plus tard, de voir son député, Stéphane Bergeron, lui décerner la Médaille de l’Assemblée nationale. «Pier-Yves est l’incarnation même de ce qu’est un bénévole, c’est à dire quelqu’un qui se donne à fond pour le mieux-être de ses concitoyennes et concitoyens sans jamais rien attendre en retour. Je me suis même laissé dire qu’il était réticent à venir à Québec pour recevoir son Prix, la magnifique sculpture Tara; ça en dit long! J’ai à peine souvenir de n’avoir pas vu ce jeune homme engagé dans l’une ou l’autre des organisations faisant de Contrecoeur cette communauté dynamique où il fait bon vivre, qu’il s’agisse de la Maison des Jeunes, des Événements Diable au Coeur, qui organisent notamment les fameuses Diableries, la Fête nationale et la Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur, mais toujours de façon tout aussi discrète qu’efficace, car Pier-Yves ne cherche jamais à se placer au-devant de la scène et sous les projecteurs. Il est affable, discret et fort apprécié dans la communauté; un véritable modèle pour la relève — ironique de parler de relève, lorsqu’il est question d’un si jeune homme, mais il a une telle feuille de route, qu’on ne peut faire autrement!», a déclaré Stéphane Bergeron.