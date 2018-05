Encore des médailles en sauvetage sportif !

Les sauveteurs sportifs de Sainte-Julie ont récidivé en gagnant une médaille d’or à l’épreuve de premiers soins lors des Championnats canadiens en sauvetage sportif technique.

Lors de ces compétitions qui se tenaient à Milton, en Ontario, les 4 et 5 mai, les sauveteurs julievillois membres de l’équipe Tsunami, du club Sauvetage sportif 30-Deux, ont également mis la main sur la médaille de bronze en priorité, ce qui leur a permis de grimper sur la troisième marche du podium au cumulatif.

On se rappellera qu’aux championnats québécois qui se tenaient en avril dernier, l’équipe Tsunami a décroché des médailles d’or aux épreuves de premiers soins, de surveillance, au medley et au portage.

Marie-Pier Anctil précise que l’important pour les sauveteurs, « c’est le développement de ce sport méconnu.» Elle ajoute « qu’il y a peu de clubs au Québec et ceux déjà existants se démarquent régulièrement au niveau canadien. »

Les entrainements s’adressent autant aux enfants de 8 à 15 ans qu’aux séniors de 16 et plus. Elle mentionne que le club Sauvetage sportif 30-Deux recrute constamment des athlètes. « Les cours reprendront en septembre et nous sommes prêts à accueillir toutes les personnes ayant complété leur niveau Junior 8 ou l’équivalent.»

Pour obtenir plus d’information, il suffit de contacter la piscine du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) au 450 922-3391.»