Encan public de la Ville de Sainte-Julie le 9 juin

La Ville de Sainte-Julie tiendra un encan public le samedi 9 juin aux ateliers municipaux situés au 100, rue de Murano.

Divers objets appartenant à la Ville et des effets non réclamés dont plusieurs vélos seront mis en vente à l’enchère à 10 h. Les acheteurs pourront voir et inspecter les biens à vendre à compter de 9 h. Les achats sont taxables et payables en argent seulement.

Vous pouvez consulter la liste des articles qui seront vendus en consultant le site Internet de la Ville.